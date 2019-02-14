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14.02.2019,  
10:39
Текст:  Светлана Цыганкова

Авиаполк Северного флота пополнили два модернизированных МиГ-31

Эскадрилью смешанного авиационного полка Северного флота пополнили два модернизированных истребителя МиГ-31. Эти машины будут сразу использовать в плановой боевой подготовке.

Фото: Armada Bolivariana / youtube.com
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в ходе модернизации внесли изменения в авионику и радиоэлектронные системы. Все это позволило значительно улучшить тактические характеристики при прежних высоких технических данных. Всего в зимнем периоде обучения прежнего и нынешнего годов в полк прибыло восемь подобных машин. Все они заступили на боевое дежурство.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Это первый советский представитель четвертого поколения реактивных самолетов. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в разных погодных условиях.

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