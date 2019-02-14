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14.02.2019,  
17:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Турбореактивный снаряд радиолокационных помех покажут на IDEX-2019

Фото: Пресс-служба "Техмаш" Фото: Пресс-служба "Техмаш"
Фото: Пресс-служба "Техмаш"

Концерн "Техмаш", входящий в Госкорпорацию Ростех, вперввыставые продемонстрирует за рубежом турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, создающий радиолокационные помехи. Случится это на Международной оборонной выставке IDEX-2019.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает пресс-служба "Техмаша", новый боеприпас имеет повышенную эффективность и предназначен для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Его главная задача - создать радиолокационные помехи в конкретном районе.

Все происходит следующим образом. Снаряд АЗ-ТСР-47 ставит ложную радиолокационную цель в виде облака дипольных отражателей. Таким образом он дезинформирует системы или "наводит" атакующую ракету на ложную цель.

Генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин пояснил, что снаряд превосходит другие аналоги за счет быстрого образования и площади рассеивания. Запускают его из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 комплекса ПК-2. Новый снаряд производят на Новосибирском заводе искусственного волокна.

На Международной выставке IDEX-2019 "Техмаш" представит более ста образцов военной продукции.

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