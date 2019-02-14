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14.02.2019 17:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге бизнесмен обманул банкоматы на миллион рублей

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )

В Северной столице задержали мужчину, который дорабатывал фальшивые пятитысячные купюры и через банкоматы пополнял ими свою карту. После чего снимал с нее деньги, но уже настоящие.

Фото: ФСБ РФ/ТАСС
Опубликовано видео задержания банды фальшивомонетчиков

Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный - 41-летний петербуржец, генеральный директор коммерческой организации.

Фальшивые купюры мужчина приобретал по интернету, а потом "наносил на них кустарным способом дополнительные элементы защиты". В общей сложности правоохранители насчитали 15 эпизодов обмана банкоматов.

В итоге злоумышленник смог неплохо заработать - его доход составил более миллиона рублей. Кроме того, в ходе обыска у бизнесмена обнаружено и изъято 26 поддельных пятитысячных банкнот и паспорта жителей других регионов. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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