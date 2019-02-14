Владимир Шипков: Новые лекарства должны быть доступны

Только с 2011 по 2015 год в Европе и США на рынок было выведено более 200 новых молекул. Но далеко не все они зарегистрированы в России и доступны пациентам. Одной из причин этого служат необоснованные регуляторные барьеры. Другая причина - недостаточная защита прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорили представители фарминдустрии, врачебного и академического сообщества на одной из сессий форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+".

О том, что барьерную регуляторику надо превратить в умное регулирование, а права создателей новых лекарств защитить законодательно и при правоприменении, в интервью "РГ" рассказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.