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Экономика
14.02.2019 15:57
Текст: Татьяна Батенева, Игорь Зубков
Видео: Александр Шансков

Владимир Шипков: Новые лекарства должны быть доступны

Только с 2011 по 2015 год в Европе и США на рынок было выведено  более  200 новых молекул. Но далеко не все они зарегистрированы в России и доступны пациентам. Одной из причин этого служат необоснованные регуляторные барьеры. Другая причина - недостаточная защита прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорили представители  фарминдустрии, врачебного и академического сообщества на одной из сессий форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+".

О том, что барьерную регуляторику надо превратить в умное регулирование, а права создателей новых лекарств защитить  законодательно и при правоприменении, в интервью "РГ" рассказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.