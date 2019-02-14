Путин решил выйти на татами в Сочи

После саммита по Сирии в Сочи глава государства планирует провести тренировку с членами сборной России по дзюдо.

"Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь, в Сочи. Он давно вместе с ними не тренировался", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и напомнил, что раньше Владимир Путин неоднократно уже проводил такие мероприятия.

"Может быть, будут и детишки из школ дзюдо", - не исключил представитель Кремля.

Непонятно, насколько затянутся международные встречи, но "по крайней мере, президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего дня", - заключил Песков.