В крымскую библиотеку передали подшивку "Родины" за 1906 год Фото: Артем Локалов

В крымскую библиотеку передали подшивку "Родины" за 1906 год

Подшивка была выкуплена на интернет-аукционе крымским отделением Союза журналистов и передана в Республиканскую библиотеку имени Ивана Франко.

- В ближайшее время мы займемся реставрацией изданий, потому что они дошли до нас не в лучшем состоянии, - сказала заведующая отделом периодических изданий библиотеки Наталья Кучинская.

В эти дни в Симферополе и Севастополе проходят дни "Родины", на которых корреспонденты встречаются с читателями.

Напомним, что в этом году "Родина" отмечает 140-летие и на протяжении года мы публикуем страницы дореволюционных изданий нашего журнала.