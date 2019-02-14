Житель Азова получил права в 90 лет

Своеобразный рекорд установил житель Азова Василий Павленко. Он получил новые пластиковые водительские права в 90 лет.

Впрочем, стариком энергичного и крепкого Василия Алексеевича не назовешь. И тем более таковым он себя не считает. У него отличная закалка: отроческие годы пришлись на годы войны, с 15 лет работал. С тех пор так и повелось: никаких излишеств, упорная учеба и ни минуты праздности и лени.

Он профессионал, и к чему ни прикасается, все делает дотошно и изучает досконально. Поэтому построенные им дома крепко стоят десятилетиями, посаженный виноград тянется на крышу и подает грозди прямо на балкон, а отечественные "жигули" верой и правдой служили три десятка лет.

Два года назад по специальной программе он обменял старый автомобиль на новую Lada Granta. А вот теперь получил и новые права.

Как "РГ" рассказали в отделе информации Главного управления министерства внутренних дел региона, законом не устанавливаются максимальные возрастные рамки для замены или получения водительского удостоверения. "Однако у водителей любого возраста не должно быть медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. А пожилым автомобилистам нужно учитывать, что согласно пункту 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения".