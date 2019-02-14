На Урале объяснили непопулярность суда присяжных

В 2018 году в Свердловской области состоялось только пять судов присяжных. Два из них провели районные инстанции, три заседания присяжных прошли в областной, сообщила зампредседателя Свердловского областного суда по уголовным делам Елена Милюхина. Главной проблемой она назвала сложности привлечения народных судей к участию в заседаниях.

- Из 500 кандидатов в присяжные приходят обычно 30-35 человек. Конечно, кто-то не желает сам, но зачастую мы сталкиваемся с тем, что руководители "низового звена" препятствуют своему работнику принимать участие в суде, - рассказала Елена Милюхина.

По ее словам, тем самым начальники нарушают сразу два права: право гражданина участвовать в судопроизводстве в качестве присяжного и право подсудимого самостоятельно выбирать себе вид судопроизводства. Ведь его судьбу могут решать либо профессиональные судьи, либо - из народа.

Кстати, вопреки распространенному мнению, обвиняемому далеко не всегда удается разжалобить судей-непрофессионалов. Лишь один из пяти судов присяжных, прошедших в прошлом году на Среднем Урале, увенчался оправдательным приговором. В четырех остальных случаях народные судьи поддержали обвинение.

Несмотря на все сложности, в 2019 году районные суды Свердловской области продолжат осваивать процедуру работы с присяжными, подчеркнула Елена Милюхина.