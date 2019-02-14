В Нижнем Тагиле загорелся детский дом

В спальном корпусе детского дома-школы на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле сегодня утром случился пожар.

"Персонал учреждения заметил возгорание и эвакуировал 11 детей и шестерых работников. Когда случилось ЧП, большинство воспитанников уже были в учебном корпусе. Никто не пострадал", - сообщила пресс-секретарь главка МЧС Свердловской области Наталья Зырянова.

По информации дознавателей, горела одна из спален на втором этаже. Огонь перекинулся на смежную комнату - игровую. В итоге площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 09.54, и за 40 минут пожарные справились с огнем.

"Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - отметили в МЧС.