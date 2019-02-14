Страны НАТО готовят расширение присутствия в Черном море

Североатлантический блок планирует расширять свое присутствие в акватории Черного моря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал данный вопрос в ходе общения с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что еще можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море", - заявил генсек военно-политического блока в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Между тем украинские СМИ сообщают, что Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи военно-морским силам страны. Кроме того, как пояснил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, украинская сторона передала Североатлантическому альянсу запрос о поддержке в Черном море. Речь идет о финансовой и политической помощи, а также демонстративной поддержке Киева.