УЕФА накажет Рамоса за умышленно полученную желтую карточку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Накануне "Реал" на выезде обыграл "Аякс" 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - именно в этой игре впервые в истории еврокубков использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR). Правда, это не было связано с эпизодом, когда Рамос получил предупреждение: в концовке встречи он грубо сыграл против Каспера Дольберга, и у арбитра не возникло сомнений в необходимости наказывать испанца.

Однако после матча Рамос в разговоре с журналистами признался, что специально пошел на этот фол, чтобы получить "горчичник". Таким неджентльменским способом он заработал себе выходной - из-за перебора желтых карточек защитник пропустит ответную игру с амстердамцами.

Заявление Рамоса УЕФА не оставил без внимания, заявив, что рассмотрит его слова. Вероятно, определенные дисциплинарные санкции последуют. Также УЕФА открыл дело против "Реала" за использование фанатами "бланкос" пиротехники.