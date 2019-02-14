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14.02.2019 21:21
Рубрика: Спорт

УЕФА накажет Рамоса за умышленно полученную желтую карточку

Текст: Данила Жиляев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Накануне "Реал" на выезде обыграл "Аякс" 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - именно в этой игре впервые в истории еврокубков использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR). Правда, это не было связано с эпизодом, когда Рамос получил предупреждение: в концовке встречи он грубо сыграл против Каспера Дольберга, и у арбитра не возникло сомнений в необходимости наказывать испанца.

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Однако после матча Рамос в разговоре с журналистами признался, что специально пошел на этот фол, чтобы получить "горчичник". Таким неджентльменским способом он заработал себе выходной - из-за перебора желтых карточек защитник пропустит ответную игру с амстердамцами.

Заявление Рамоса УЕФА не оставил без внимания, заявив, что рассмотрит его слова. Вероятно, определенные дисциплинарные санкции последуют. Также УЕФА открыл дело против "Реала" за использование фанатами "бланкос" пиротехники.

В интернете появилась видеозапись матча с участием Мамаева в СИЗО
Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Лига чемпионов 2018/2019
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