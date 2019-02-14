В Госдуме разберутся с задержкой реформы техосмотра

Законопроект о борьбе с мошенничеством в системе техосмотра прошел первое чтение в Госдуме, однако со вторым чтением возникла задержка. В Госдуме в связи с этим обратятся в кабмин.

Правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра, прошел первое чтение в декабре. Нововведение позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Среди других норм - оформление диагностических карт в виде электронного документа. Вводится госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований.

Чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении, Госдума должна получить заключение министерства экономического развития, пояснил коллегам на заседании палаты спикер ГД Вячеслав Володин. Он поручил разобраться.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на встрече депутатов с представителями правительства. Также совместно с Минфином комитет планирует обсудить вопрос о том, не приведет ли видеофиксация техосмотра к удорожанию услуг.

Кроме того, Вячеслав Володин поручил разобраться, почему не готовы ведомственные подзаконные акты по закону о возвращении лицензирования автобусных перевозок. Эти документы необходимы для вступления в силу с 1 марта данного закона.