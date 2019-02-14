В Кремле заявили о проверке заявлений о ситуации в башкирском Сибае

В Кремле в курсе жалобы президенту жителей башкирского Сибая о загрязнении воздуха и организовали проверку.

"Безусловно, видели", - сказал про обращение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации", - сообщил он журналистам.

На вопрос об отношении к якобы оскорбительному высказыванию главы Сибая в адрес написавших президенту, Песков сказал: "Этого не слышали". "Но, наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться. И вряд ли можно приветствовать подобное высказывание", - заключил он.