В Минске обсудят подготовку к заседанию Совета глав правительств СНГ

Повестка дня майской встречи в Ашхабаде глав правительств Содружества будет обсуждаться 19 февраля на плановом заседании Совета полномочных представителей государств СНГ в Исполкоме этой международной организации в белорусской столице. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Кроме того, полномочные представители проанализируют деятельность Совета министров юстиции государств СНГ. "В его задачи входят подготовка и обеспечение реализации решений высших органов Содружества по вопросам компетенции совета, содействие гармонизации законодательства стран СНГ, развитию дружественных связей между министерствами юстиции, обмену информацией о формировании и реализации правовой политики, а также участие в формировании информационно-правовой базы государств СНГ", - пояснили в Исполкоме, напомнив, что международная правовая структура была создана 14 лет назад.

Члены Совета постоянных представителей также обсудят и проект повестки дня своего совместного заседания с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, которое состоится 26 марта.