В Риме четыре человека были ранены во время драк футбольных болельщиков

В Риме во время столкновений болельщиков, вспыхнувших накануне матча футбольных клубов "Лацио" и "Севилья", четыре человека получили ножевые ранения.

Инцидент произошел за день до матча Лиги Европы между испанской и итальянской командами. Всего в серии драк в центре столицы приняли участие около 40 человек, сообщает местная газета il Messaggero.

По предварительным данным, ранения получили двое испанцев, американец и англичанин. Все они были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

Зачинщиками конфликта называют болельщиков "Лацио". На месте происшествия работает полиция.