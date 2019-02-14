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14.02.2019 12:14
Рубрика: Экономика

В России появится единый стандарт для интернет-пользователей

Текст: Екатерина Ясакова
Образовательный стандарт для получения статуса квалифицированного пользователя интернета может быть разработан в России, отметил на международном форуме по кибербезопасности депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас, когда обратной стороной развития интернета является активность киберпреступников, важно повышать цифровую грамотность населения. Россия лидирует по количеству преступлений в интернете. Основной метод - фишинг, который опасен не столько разведкой, сколько банальным вымогательством денег у пользователей. В январе Центробанк России был наделен полномочиями блокировать мошеннические сайты-двойники и финансовые пирамиды в досудебном порядке. В условиях повышенной киберпреступности каждый человек должен обладать базовым набором знаний.

Фото: Pixabay
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Имеет место создание единого национального образовательного стандарта, который бы позволил людям в России получить статус квалифицированного пользователя информационных систем.

"Масштабное внедрение программ обучения и тестирования для различных социальных групп позволило бы уменьшить влияние человеческого фактора на уязвимость современного бизнеса и государственных организаций к угрозам в цифровой среде, и как следствие - способствовало устойчивому развитию экономики в целом", - заключил Леонид Левин.

По словам директора Регионального общественного центра интернет технологий "РОЦИТ" Сергея Гребенникова, в 2018 году произошло существенное падение уровня цифровой грамотности России. Причина заключается в том, что люди не успевают за развитием интернета. Особенно это характерно для центральной России, где появляется больше всего новых ресурсов и сервисов.

Еще одна крупная проблема, с которой борются законодатели разных стран, - фейковые новости. По словам директора Института развития интернета (ИРИ) Сергея Петрова, в 2018 году количество планированных ложных новостей в России выросло на 32 процента. Закон о блокировке фейковых новостей пока только разрабатывается в России. В январе он прошел процедуру первого чтения.

Фото: iStock
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"Сейчас над текстом документа ведется работа, имеющая целью изложить определения и критерии применимости закона таким образом, чтобы его применение было определено в рамках четких и понятных процедур и не допускало вкусовщины и вариативного толкования", - сказал Леонид Левин.

Чиновники и профессиональное сообщество сейчас также разрабатывают методы борьбы с кибербуллингом - травлей в интернете. Это также крупнейшая проблема для всего мира. 12 процентов обращений на горячую линию Рунета связано с жалобами на порочащую информацию. Уже есть способы помочь пострадавшим пользователям. Например, соцсети постепенно запускают прием жалоб пользователей на кибербуллинг.

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