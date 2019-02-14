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Рубрика: В мире

В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты

Текст: Александр Ленин
Линдон Ларуш-младший. Фото: AP Photo/Mike Wintroath Линдон Ларуш-младший. Фото: AP Photo/Mike Wintroath
Линдон Ларуш-младший. Фото: AP Photo/Mike Wintroath

В США скончался американский политик Линдон Ларуш-младший, который баллотировался в президенты страны на всех выборах, начиная с 1976 года.

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Мужчине было 96 лет, передает телеканал Fox News.

Ларуш-младший был приверженцем конспирологических теорий. Так, по его словам, госсекретарь Генри Киссинджер и бывший вице-президент Уолтер Мондейл были советскими "агентами влияния", а британская королева участвовала в международной торговле наркотиками.

Примечательно, что в 1992 году Линдон Ларуш-младший провел президентскую кампанию из тюрьмы, где отбывал срок за финансовые махинации.

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