В США выходцев из Прибалтики обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет 10 выходцев из Прибалтики в крупных мошенничествах и отмывании денег. По данным ведомства, задержания были проведены в Литве, Латвии, Финляндии и США.

По словам прокурора Джеффри С. Бермана, обвиняемые использовали разветвленную сеть фиктивных продавцов и коллекционеров ретро-автомобилей, для того, чтобы обманывать клиентов. Жертвы, уверенные, что переводят деньги за покупку раритетного автомобиля, на самом деле отсылали огромные суммы в подставные транспортные компании, пишет РИА Новости.

Покупатели не только верили, что получат автомобили, за которые заплатили, но и часто вынуждены были продолжать выплачивать кредит за машину, которую так и не увидели, рассказал помощник директора ФБР Уильям Суини-младший.

Сумма ущерба не уточняется. Всем мошенникам предъявлены обвинения, им грозит до 30 лет лишения свободы.