Видео: огромная фура отправила в полет полицейскую машину

На видео, размещенном в Сети, запечатлена, к сожалению, типичная ситуация - когда водители пытаются проехать перекресток на высокой скорости, не приняв во внимание погодные условия.

В инциденте, случившемся на заснеженной дороге в американском штате Иллинойс, грузовик не успел затормозить и буквально смел с дороги полицейский внедорожник, выехавший на перекресток на зеленый свет.

Водитель патрульной полицейской машины, к счастью, остался жив и отделался незначительными травмами.

Ситуацию спасло то, что из-за скользкой дороги грузовик протащил машину несколько десятков метров, при этом внедорожник не перевернулся, а скольжение частично погасило энергию удара. Уточняется, что полицейский некоторое время не мог разблокировать и открыть двери самостоятельно. Если бы в результате ДТП произошел пожар, все могло бы закончиться гораздо печальнее для представителя власти.

Полицейское отделение Округа Браун обнародовало на своей странице в Facebook следующий комментарий: "Данное происшествие должно служить напоминанием о том, что при неблагоприятных погодных условиях к перекрестку следует приближаться с такой скоростью, чтобы вы успели затормозить при непредвиденных обстоятельствах".