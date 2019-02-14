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Вышел русский трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце"

Новости
    14.02.2019, 12:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Буйство укрощенных стихий, полюбившиеся герои и хороший финт в финале ролика - в трейлере продолжения анимационного бестселлера "Холодное сердце", доступном на YouTube-канале Disney Россия.

Напомним. Первое "Сердце" (Frozen), 53-я полнометражка Disney, вышло в 2013-м году, при бюджете в 150 миллионов заработав 1 275 000 000 долларов, два "Оскара", массу благожелательных отзывов, несколько продолжений, решенных в формате короткого метра, приросла мюзиклом и еще великим множеством бонусов.

Фото: youtube.com
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В 2015-м компания объявила о старте работ над сиквелом, Frozen 2, постановкой которого занялись режиссеры первой части - Крис Бак и Дженнифер Мишель Ли.

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Это его синопсис. Без углубления в сюжет.

На оригинальной озвучке по-прежнему Кристен Белл (Анна), Идина Мензел (Эльза), Джош Гад (Олаф) и Джонатан Грофф (Кристоф).

Российская премьера - 28 ноября.

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