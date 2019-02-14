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Вышел трейлер сериала Джорджа Клуни "Уловка-22" с Хью Лори

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    14.02.2019, 13:58
Текст:   Олег Усков

Опубликован первый трейлер новой адаптации "Уловки-22" (Catch-22), романа Джозефа Хеллера.

У руля - Джордж Клуни, режиссер, продюсер, сыгравший одну из ролей. Его труды над шоу оказались сопряжены с некоторыми терниями.

Фото: kinopoisk.ru
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Как бы там ни было, выглядит все просто замечательно. Включая Хью Лори.

Напомним, дело происходит во время Второй мировой, в 1944-м, в американском бомбардировочном полку, базирующимся на острове Пианоза в Италии.

В центре сюжета сатирического романа Хеллера, изданного в 1961-м, - капитан ВВС США Йоссариан (его играет Кристофер Эбботт), который всеми силами пытается "откосить" от войны. В частности - притворяясь сумасшедшим. Что в корне неверно, поскольку, согласно парадоксу той самой "Уловки-22", тем доказывает обратное. То есть - свою полную нормальность.      

Премьера - 17 мая.

Трейлер, в котором демонстрируется нацистская символика, можно найти на официальном YouTube-канале сервиса Hulu.

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