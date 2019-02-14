Взаимный обмен: идеи подарков ко Дню Святого Валентина

День Святого Валентина можно воспринимать всерьез или нет, но сложно не согласиться, что это еще один прекрасный повод сделать подарок близкому человеку. Причем такой, который в любом другом случае мог бы показаться слишком игривым, экстравагантным или легкомысленным.

Тем, кто настроен серьезно, стоит обратить внимание на "крупные формы" - что-нибудь из одежды или классических аксессуаров. А чтобы соотнести подарок с календарной датой, остановиться на красном цвете, одной из традиционных примет праздника: это самый подходящий день в году, когда можно смело дарить красное платье или пижаму оттенка спелой брусники.

Для нее:

Для него:

Красные очки из последней весенне-летней коллекции, игривый зонтик в крупный горох, респектабельная ручка или сумка с кастомизацией специально ко Дню Святого Валентина: аксессуары выручают не только, когда надо отшлифовать образ и произвести правильное впечатление - они обладают такой же силой воздействия, когда их преподносят в качестве подарка.

Для нее:

Для него: