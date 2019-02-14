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14.02.2019 / 15:14
Личное время
Текст: Карина Мелкумян
Взаимный обмен: идеи подарков ко Дню Святого Валентина
Фото: Материалы пресс-служб.
Фото: Материалы пресс-служб.

День Святого Валентина можно воспринимать всерьез или нет, но сложно не согласиться, что это еще один прекрасный повод сделать подарок близкому человеку. Причем такой, который в любом другом случае мог бы показаться слишком игривым, экстравагантным или легкомысленным.

Тем, кто настроен серьезно, стоит обратить внимание на "крупные формы" - что-нибудь из одежды или классических аксессуаров. А чтобы соотнести подарок с календарной датой, остановиться на красном цвете, одной из традиционных примет праздника: это самый подходящий день в году, когда можно смело дарить красное платье или пижаму оттенка спелой брусники.

Для нее:

Для него:

Красные очки из последней весенне-летней коллекции, игривый зонтик в крупный горох, респектабельная ручка или сумка с кастомизацией специально ко Дню Святого Валентина: аксессуары выручают не только, когда надо отшлифовать образ и произвести правильное впечатление - они обладают такой же силой воздействия, когда их преподносят в качестве подарка.

Для нее:

Для него:

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