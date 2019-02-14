Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.02.2019,  
16:41
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Загадочная суперпушка КНДР: что известно о 170-мм САУ "Коксан"

Созданная еще в 70-е годы северокорейская 170-мм пушка, имеющая обозначение М1978 "Коксан", до сих пор считается одной из самых дальнобойных в мире. По мнению военных экспертов, она способна поражать цели на расстоянии до 60 километров.

Американская разведка узнала о существовании этого орудия в 1978 году, ее заметили как раз в районе города Коксан, что и стало основанием для названия.

Длинноствольная артустановка была смонтирована открыто на шасси среднего танка китайского производства Тип 59. Ее вес явно превышает 40 тонн, максимальная скорость передвижения - 40-45 км/ч. Боекомплект перевозится отдельно, на специальном транспорте. Расчет - не менее 6 человек.  

Фото: Vientiane Times \ youtube.com
Мотоцикл военного назначения: армия Лаоса выбрала российские "Уралы"

Как считается, в вооруженных силах КНДР такие САУ были сведены в специальные артиллерийские подразделения, по 36 машин в каждом. Они предназначались для массированных ударов по территории Южной Кореи.

В 80-е годы около 30 самоходок были закуплены Ираном, который был вовлечен в кровопролитную войну с Ираком.

Они дали некоторое преимущество над саддамовской армией, но в ходе боевой эксплуатации был выявлен ряд недостатков: малая мобильность и скорострельность, не превышающая двух выстрелов в минуту, невысокий ресурс ствола орудия, требовавшего частой замены.

В ходе боевых действий одно из таких орудий было захвачено иракскими войсками. После оккупации страны американцами "Коксан" был отправлен в США для изучения.

Кроме модели М1978 имеется более совершенная модификация - М1989 на самостоятельно разработанном шасси. В настоящее время именно эти орудия составляют основу дальнобойной артиллерии КНДР.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
артиллерия
Видео: в России испытали новейшую 57-мм автоматическую пушку 13.02.2019
Легенды в бою: СУ-100 продолжают воевать в Йемене наравне с Т-34 12.02.2019
КНДР
Самые большие плавающие танки ПТ-85 бесследно исчезли 06.02.2019
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом 04.02.2019
САУ
Гаубичный "Урал": российский грузовик стал платформой для САУ в Лаосе 29.01.2019
У границ России разместили крупный калибр 23.01.2019