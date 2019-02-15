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15.02.2019,  
12:31
Текст:  Руслан Мельников

Анонсирован первый полет ударного беспилотника "Охотник"

Фото: Популярная механика \ youtube.com Фото: Популярная механика \ youtube.com
Фото: Популярная механика \ youtube.com

Уже в ближайшее время российский тяжелый ударный беспилотный аппарат С-70 "Охотник" совершит свой первый полет.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. По его словам сейчас происходят так называемые "гонки", то есть "Охотник" разгоняется по взлетно-посадочной полосе.

Фото: U.S. Air Force
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"В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлеты", - сказал Денис Мантуров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Охотник" может оказаться сверхзвуковым.

Его размах крыла эксперты оценили в 19 метров, а длину - в 14 метров. Взлетная масса - около 25 тонн, причем 2,8 тонны - это вооружение.

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