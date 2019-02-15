Барби с протезом и в кресле-коляске появятся в продаже этой осенью

Этой осенью в продаже должны появиться особенные Барби - в кресле-коляске, с протезом ноги. Он предстоящем появлении таких кукол заявила компания Mattel, пишет британская газета Metro.

Куклы с "особенностями физического развития" компания будет выпускать впервые в истории.

Также будут выпущены Барби с разным телосложением, цветом кожи, непривычными для них видами причесок, в том числе - с брендами.

Цель новинок - научить людей с детства воспринимать людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью как норму жизни. Отмечается, что новая линейка кукол соответствует запросам потребителей.