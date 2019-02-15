БТР-82А продемонстрировали огневую мощь в боях в районе Хамы

Особенностью данной машины является установленное на ней специальное оборудование для глушения радиовзрывателей самодельных взрывных устройств.
"Восемьдесят вторые" воюют в Сирии с августа 2015 года, тогда такая техника была впервые замечена в районе Латакии.
В СМИ неоднократно отмечалось, что данные БТР получили высокую оценку у бойцов правительственной армии за высокую огневую мощь стабилизированного в двух плоскостях 30-мм орудия. Им также нравится хорошая маневренность и скоростные характеристики, которые достигаются благодаря мощному 300-сильному дизельному двигателю.
Кроме БТР-82А, сирийцы высокого мнения и о БТР-80, а также бронеавтомобилях "Тигр". Отмечалась, что такая техника имеется на вооружении самых хорошо подготовленных подразделений.