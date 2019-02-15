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15.02.2019,  
17:56
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

БТР-82А продемонстрировали огневую мощь в боях в районе Хамы

В боевых порядках сирийских подразделений, продолжающих вести бои в северной части Хамы, замечен БТР-82А. В Сети появилось видео, где бронетранспортер, находясь на оборудованной позиции, ведет огонь по противнику из своей автоматической пушки.

Особенностью данной машины является установленное на ней специальное оборудование для глушения радиовзрывателей самодельных взрывных устройств.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
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"Восемьдесят вторые" воюют в Сирии с августа 2015 года, тогда такая техника была впервые замечена в районе Латакии.

В СМИ неоднократно отмечалось, что данные БТР получили высокую оценку у бойцов правительственной армии за высокую огневую мощь стабилизированного в двух плоскостях 30-мм орудия. Им также нравится хорошая маневренность и скоростные характеристики, которые достигаются благодаря мощному 300-сильному дизельному двигателю.

Кроме БТР-82А, сирийцы высокого мнения и о БТР-80, а также бронеавтомобилях "Тигр". Отмечалась, что такая техника имеется на вооружении самых хорошо подготовленных подразделений.

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