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15.02.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух беглых россиян экстрадировали в Россию из Италии и Сербии

Текст: Иван Егоров
Из Италии по требованию Генпрокуратуры России был экстрадирован Мурад Исаков, который обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, летом 2012 года Исаков решил убить одного из жителей дагестанского Избербаша, который оскорбил его.

В сентябре 2012 года он подошел к припаркованному во дворе дома на улице Ленина автомобилю, за рулем которого находился обидчик, и выстрелил в него не менее 7 раз из пистолета Макарова. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого Исаков скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в декабре 2018 года Исаков был задержан в Италии, после чего в январе 2019 года Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче.

"Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Итальянской Республики удалось в кратчайший срок добиться решения о его выдаче", - отметили в надзорном ведомстве. 15 февраля, в сопровождении спецконвоя Мурад Исаков доставлен в Москву.

Второго беглеца - гражданина России Александра Шмидта выдали в пятницу компетентные органы Сербии. На родине его обвиняют в мошенничестве. Будучи в 2009-2010 годах конкурсным управляющим обанкротившегося ставропольского племенного завода "Большевик" Шмидт с сообщниками похитил путем обмана 13 комбайнов. Причем эти комбайны не просто числились на балансе племенного завода, они принадлежали Российской Федерации. Тем самым по данным следствия, государству был причинен ущерб на сумму более 32 млн рублей. В декабре 2018 года его задержали на территории Сербии, после чего Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В Москву он был доставлен в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

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