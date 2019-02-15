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15.02.2019,  
14:48
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия проявила интерес к истребителям пятого поколения Су-57

Индия проявляет интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству Госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Секретарев
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Российские самолеты заинтересовали командование Военно-воздушных сил Индии. По словам Кладова, индийской стороне предстоит определить, каким образом современные машины впишутся в их общую концепцию боевого применения авиации.

Виктор Кладов отметил, что Индии предстоит выбрать между приобретением нескольких машин нового поколения и значительным увеличением числа самолетов Су-30МКИ, хорошо знакомых индийским летчикам. Российская сторона готова принять любой выбор, добавил он.

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