Индия проявила интерес к истребителям пятого поколения Су-57

Индия проявляет интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству Госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, сообщает РИА Новости.

Российские самолеты заинтересовали командование Военно-воздушных сил Индии. По словам Кладова, индийской стороне предстоит определить, каким образом современные машины впишутся в их общую концепцию боевого применения авиации.

Виктор Кладов отметил, что Индии предстоит выбрать между приобретением нескольких машин нового поколения и значительным увеличением числа самолетов Су-30МКИ, хорошо знакомых индийским летчикам. Российская сторона готова принять любой выбор, добавил он.