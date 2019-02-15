Итальянский инвестиционный фонд QuattroR выкупил контрольный пакет акций одной из старейших итальянских компаний, Trussardi S.P.A., и теперь его доля в уставном капитале составляет 60%. Как сообщают официальные источники Trussardi, среди главных приоритетов QuattroR будет укрепление позиций бренда в модной индустрии и развитие его сопутствующих линий, в частности, парфюмерной, которая выпускается в сотрудничестве с компанией Angelini Group.

Семья Труссарди владела Домом на протяжении почти 108 лет - с момента его основания в 1911 году. На сегодняшний день линии Trussardi и Trussardi Jeans представлены в более, чем 160 монобрендовых магазинах в 47 странах мира. Подводя итоги сделки, Председатель совета директоров Trussardi, Томазо Труссарди, выразил убежденность, что этот шаг позволит создать "наилучшие условия для успешного развития бизнеса", созданного его отцом Никола.

QuattroR на данный момент - один из ключевых игроков итальянской экономики, одна из приоритетных задач которого - оказание помощи итальянским корпорациям в вопросах реструктуризации.