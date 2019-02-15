Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.02.2019,  
08:17
Текст:  Майя Бирюкова

Израильтяне представили свое видение танка будущего

Израильская компания Rafael представила свою концепцию танка будушего, который должен быть продемонстрирован летом этого года, пишет Jane's 360.

Фото: Mr. Tad Browning, Lead Audiovisual Production Specialist, Test Documentation Team, U.S. Army Operational Test Command Public Affairs / wikimedia.org
Хакеры взломали модернизированный американский БТР Stryker

Компактная платформа Carmel, по замыслу разработчиков, будет характеризоваться максимальной мобильностью, летальностью и живучестью. Два принципиально новых момента - отсутствие третьего члена экипажа и робот-водитель.

Корпус танка полностью "глухой", все управление напоминает компьютерную симуляцию. Два экрана обеспечивают панорамный вид в 360 градусов. "На экране выводится вся необходимая экипажу информация - расположение противника, дружественных сил, позиция, которую танк собирается занять. Коммуникация между членами экипажа очень быстрая и тихая", - рассказал представитель компании Rafael Шмулик Олански.

Третьим членом экипажа стал робот, который способен делать большую часть работы в автоматическом режиме: он может вести танк, стрелять, искать цель, а также помогать в принятии оптимальных тактических решений в зависимости от меняющихся условий боя. Carmel будет оснащен лидаром, системой предупреждения о лазерном облучении, комплексом активной защиты и тремя камерами (две как часть дистанционно управляемых боевых модулей и одна - для вождения).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S. National Archives and Records Administration / wikimedia.org
Опубликованы фото артефактов с затонувшего в 1942 году авианосца Hornet 14.02.2019
Видео: в России испытали новейшую 57-мм автоматическую пушку 13.02.2019
"Оживление" танков: "реанимацию" Т-72М1 и БМП-1 показали на видео 12.02.2019
разработки
Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
На уничтожение российской подлодки потратят миллиард рублей 14.02.2019
В России определились с окончательным обликом ПАК ДА 14.02.2019
Солдаты научных рот технополиса "Эра" разработают новейшее оружие 13.02.2019
танки
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Арктике протестировали электронного часового 14.02.2019
Обновленные танки "Армата" поступят в войска в 2019 году 12.02.2019
В Ленобласти мотострелки ЗВО отработали "танковую карусель" 12.02.2019