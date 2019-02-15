Контактная группа по Венесуэле посетит Каракас уже на следующей неделе

Техническая миссия международной контактной группы Европейского союза и ряда латиноамериканских стран уже на следующей неделе направится в Каракас для проведения консультаций со всеми участниками внутриполитического кризиса в стране. Об этом со ссылкой на источник в штаб-квартире ЕС сообщает ТАСС.

Принципиальный вопрос о направлении технической миссии высокопоставленных представителей Евросоюза и Уругвая был решен по итогам заседания контактной группы в Монтевидео. В Каракасе они проведут встречи с руководством ведущих политических сил и представителями гражданского общества.

Основная задача миссии - посмотреть, что необходимо сделать дальше и какая помощь или поддержка может понадобиться. "Также будет подниматься вопрос гуманитарного доступа", - сказал источник.

Ранее 7 февраля по итогам встречи международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поделилась планами направить в Каракас техническую миссию. Представители контактной группы должны будут провести консультации по гарантиям организации избирательного процесса со всеми заинтересованными сторонами как внутри страны, так и за ее пределами.