Ласицкене выиграла "золото" чемпионата России в помещении

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Турнир завершится сегодня в столичном манеже ЛФК ЦСКА.

Мария выиграла, покорив планку на высоте 2,02 метра с первой попытки. Стоит отметить, что на нескольких предыдущих соревнованиях подряд она побеждала, взяв высоту 2,00 м. В этот же раз серьезную конкуренцию ей составила Анна Чичерова, также прыгнувшая на 2,02 и уступившая лишь по общему количеству попыток. Чичерова в итоге стала второй. Третье место заняла Александра Ярышкина с результатом 1,92 м.

Для Ласицкене эта победа на национальном первенстве в помещении стала пятой в карьере, кроме того, она трижды выигрывала летние чемпионаты России. Ласицкене - двукратная чемпионка мира и также двукратная чемпионка мира в помещении.