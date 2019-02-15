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15.02.2019,  
10:42
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны рассекретило уникальные документы об Афганской войне

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о событиях тех лет. Широкой общественности стали доступны данные о боевых действиях трех мотострелковых полков - 122-го, 149-го и 181-го. В них, как зеркале, отразились все успехи и неудачи ограниченного контингента советских войск.

Из документов следует, что начальном этапе операции перед военными из Советского Союза ставилась задача "охраны стратегических военных, гражданских и промышленных объектов". Затем солдаты и офицеры перечисленных полков стали привлекаться к "стабилизации обстановки путем разгрома крупных формирований мятежников, чистки больших районов от контрреволюционных элементов". К примеру, вплоть до 1989 года 122-й мотострелковый полк провел свыше ста боевых операций и организовал около 500 засад. Всего за время существования полка орденом Красной Звезды были награждены 808 военнослужащих, медалью "За боевые заслуги" - 802 человека, медалью "За отвагу" - 689 человек.

Душманы были серьезным противником, так как в документах постоянно фигурируют доклады об окружении советских подразделений превосходящими отрядами афганских моджахедов. Просчеты в тактике компенсировались мужеством и героизмом советских солдат. Вот как в наградных документах описан подвиг Героя Советского Союза, командира отделения группы специального назначения, младшего сержанта Юрия Исламова:

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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"Свой подвиг младший сержант Исламов совершил 31 октября 1987 года, когда в бою у кишлака Дури, вблизи пакистанской границы был дважды ранен, но продолжил вести огонь по моджахедам. Будучи окружен противником, он вступил с ними в рукопашную схватку, после чего взорвал себя и нескольких мятежников последней гранатой", - говорится в документах.

Последней гранатой подорвали себя лейтенант Николай Кузнецов, лейтенант Александр Стовба и многие другие.

Впрочем, советские военнослужащие в Афганистане не только воевали, но и помогали жителям республики строить мирную жизнь. С помощью СССР в Афганистане построено более 200 промышленных объектов, в том числе, ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога и туннель Саланг.

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