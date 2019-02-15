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15.02.2019 05:51
Рубрика: В мире

Палата представителей США утвердила госбюджет

В США палата представителей Конгресса по итогам голосования приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности. Ранее бюджет был принят сенатом.

Фото: iStock
Решение Трампа ввести режим ЧП в США может расколоть конгресс

Теперь документ отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу. Подписать закон он должен в течение пятницы, чтобы избежать повторения "шатдауна" - временного прекращения работы части министерств и ведомств. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласованный Конгрессом бюджет предусматривает лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, вместо 5,7 миллиарда, которые требует Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что, подписав бюджет, Трамп намерен объявить режим ЧП, чтобы в обход Конгресса увеличить ассигнования на строительство стены.

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