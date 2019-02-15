Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя

Первый канал выступил с официальным заявлением - решением по ситуации конфликта между Ильей Бером и Александром Друзем. О скандальной ситуации с возможным нечестным выигрышем в программе "Кто хочет стать миллионером?" несколько раз писала "РГ".

"На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу "Кто хочет стать миллионером?", - говорится в заявлении Первого канала. - Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?".

Илья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" (производитель "Кто хочет стать миллионером?") высказал следующее мнение: "Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" - какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался - в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера". Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок".

Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почетный Президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", соавтор и первый редактор игры "Что? Где? Когда?" выразила сожаление по поводу всего произошедшего: "Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок".

От себя добавим, что крайне неприятно, что легендарный игрок интеллектуального клуба, один из главных лиц игры-долгожителя отечественного телевидения, Александр Друзь оказался в столь неприятной ситуации, которая бросила тень на всю его карьеру, на саму игру, а также подорвала авторитет, который зарабатывался им годами. Тем не менее, хочется верить, что все уладится, и телезрители снова смогут увидеть Друзя в эфире.

Между тем



В это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием Александра Друзя, но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире. По техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января.