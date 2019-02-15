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15.02.2019,  
12:18
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Проверка ПВО: в Венесуэле испытали российский комплекс "Бук-М2Э"

Во время проводимых в Венесуэле широкомасштабных военно-гражданских маневров "Ангостура-200" проверена боеготовность сил противоздушной обороны страны.

Так, на одном из полигонов состоялись реальные запуски ракет комплекса "Бук-М2Э".

Данная система в настоящее время считается одной из лучших в мире, она способна уничтожать самолеты различных типов: от бронированных штурмовиков до современных истребителей и стратегических бомбардировщиков.

Разумеется, без труда она справится и с боевыми вертолетами различных типов.

Фото: Armada Bolivariana / youtube.com
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Еще одной специализацией комплекса является борьба с крылатыми и баллистическими ракетами, а также корректируемыми авиабомбами.

Система не боится радиоэлектронных помех, которые могут быть выставлены противником.

Венесуэльский "Бук-М2Э" выполнен в колесном варианте на базе корпусного шасси МЗКТ. При собственном весе в 22 тонны на него можно монтировать системы массой до 14 т.

Двигатель мощностью 420 л.с. позволяет развивать скорость по шоссе до 80 км/ч. Запаса хода по топливу - до 1000 км. Техника предназначена для эксплуатации при температуре до 50 градусов Цельсия.

В Венесуэле создана самая мощная в Латинской Америке система ПВО: кроме "Бук-М2Э" имеются также комплексы "Печора-2М" и "Антей-2500". В сухопутных войсках состоят на вооружении модернизированные малокалиберные зенитные установки ЗУ-23-2М, а также переносные "Игла-С". Все это позволяет надежно прикрыть небо страны от любой агрессии.

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