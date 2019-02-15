Дом на Смоленской набережной признали памятником архитектуры

Построенный в 50-х годах прошлого века жилой дом на Смоленской набережной в Москве признали объектом культурного наследия регионального значения. После присвоения такого статуса монументальное здание в стиле сталинский ампир будет находиться под охраной государства.

"Его исторический облик запрещено нарушать, - сообщается на портале мэра и правительства Москвы. - А любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним".

История многоквартирного дома на Смоленской набережной началась еще в 1943 году - именно тогда его впервые спроектировали, но во время Великой Отечественной войны строительство здания пришлось отложить на целых 7 лет. Примечательно, что новый объект культурного наследия сохранился до наших дней в своем первоначальном облике, даже оригинальный декор (лепные розетки на потолке, карнизы и украшенные растительным орнаментом арки) в подъездах дома остался прежним. Известно, что первоначально дом был спроектирован для генеральского состава Советской армии, но также его жильцами были и многие артисты и деятели науки. Так, среди тех, кто проживал в доме на Смоленской набережной были балерина Екатерина Максимова, генерал Иван Федюнинский, а также артист Андрей Попов.

Ранее, 11 февраля, памятником архитектуры признали жилой дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке, возведенный еще в 1860-х годах.