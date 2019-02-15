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15.02.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве

Текст: Сергей Бабкин

После драки со стрельбой на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, происшествие квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство".

Как уже писала "РГ", конфликт произошел вчера поздно вечером в кафе Neolit на 1-й Курьяновской улице. По приблизительным подсчетам, в драке участвовали около 20 человек.

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Поводом для "разборки", как считают в полиции, стал обычный бытовой конфликт. Кто-то из толпы открыл стрельбу из травматического оружия. Пули попали в автомобиль, был ранен мужчина. Прибывшим на место полицейским пришлось выстрелить в воздух, чтобы прекратить драку.

Информацию о нескольких раненых в главке не подтвердили. Травму получил один мужчина, ему быстро оказали медицинскую помощь и отпустили. Сотрудникам МВД удалось задержать 18 человек, их проверяют на причастность к преступлению.

Как удалось выяснить "РГ", жители района Печатники в прошлом году жаловались в Мосгордуму на ночной шум из кафе Neolit и расположенного по соседству хостела. Увеселительное заведение просили перепрофилировать в аптеку. С арендатором кафе власти тогда провели профилактическую беседу.

Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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