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15.02.2019 07:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Циклон нарушил авиасообщение на Чукотке

Текст: Дина Непомнящая

Работу аэропорта Анадыря нарушил циклон, который накрыл Чукотский автономный округ 15 февраля.

Согласно онлайн-табло на сайте аэровокзала, до понедельника отложили местные и московские рейсы. Пока воздушные ворота не работают ни на вылет, ни на прилет.

На Камчатке нарушилось движение по одной из автомагистралей

Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на Чукотское УГМС сообщили, что в пятницу с 7:00 до 16:00 по местному времени ожидаются метель и усиление восточного ветра. В порывах он может достигать 35-40 метров в секунду.

Спасатели предупредили о возможных нарушениях в работе транспорта, объектов ЖХК и энергетики, чрезвычайных ситуациях, связанных с обрушением различных конструкций. Местных жителей просят соблюдать меры безопасности и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Особенно на территорию на Анадырского лимана.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь
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