Циклон нарушил авиасообщение на Чукотке

Работу аэропорта Анадыря нарушил циклон, который накрыл Чукотский автономный округ 15 февраля.

Согласно онлайн-табло на сайте аэровокзала, до понедельника отложили местные и московские рейсы. Пока воздушные ворота не работают ни на вылет, ни на прилет.

Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на Чукотское УГМС сообщили, что в пятницу с 7:00 до 16:00 по местному времени ожидаются метель и усиление восточного ветра. В порывах он может достигать 35-40 метров в секунду.

Спасатели предупредили о возможных нарушениях в работе транспорта, объектов ЖХК и энергетики, чрезвычайных ситуациях, связанных с обрушением различных конструкций. Местных жителей просят соблюдать меры безопасности и временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Особенно на территорию на Анадырского лимана.