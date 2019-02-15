На Дальнем Востоке произошло пять землетрясений за сутки

Пять землетрясений зафиксировали ученые за прошедшие сутки на Дальнем Востоке. Четыре из них случились вблизи Курильских островов.

Как сообщили в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН агентству "Интерфакс", магнитуды сейсмособытий составили от 4,2 до 4,5. Все они зарегистрированы в районе Южных Курил. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощутили.

А вот пятое землетрясение магнитудой 4,5, которое произошло утром 15 февраля в 67 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, незамеченным не осталось. По данным регионального главка МЧС, оно ощущалось силой до трех баллов.

Специалисты сейсмостанции "Петропавловск" сообщили, что сейсмособытие произошло на глубине 56 километров. Эпицентр находился в отдаленной горной территории Елизовского района.

Спасатели осмотрели социально-значимые объекты и жилые здания и убедились, что повреждений подземные колебания не принесли. Жертв нет.