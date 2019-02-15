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15.02.2019 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из квартиры нижегородки вывезли пять грузовиков мусора

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба УФССП по Нижегородской области Фото: Пресс-служба УФССП по Нижегородской области
Фото: Пресс-служба УФССП по Нижегородской области

Судебные приставы заставили жительницу Советского района Нижнего Новгорода прибраться в квартире, которую она вместе с дочерью превратила в настоящую свалку.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону, женщины довели жилье до такого состояния, что неприятный запах появился в квартирах у соседей, в подъезде и в лифте, повсюду завелись клопы и тараканы. Соседи также боялись, что мусор может загореться.

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Жители дома неоднократно обращались в ТСЖ, оно в свою очередь - в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Но заставить нерадивых хозяек прибраться не получилось. Тогда соседи пошли в суд, который в итоге обязал женщин освободить квартиру от мусора и привести ее в надлежащий вид.

Исполнить решение суда удалось не с первого раза: нарушительницам присылали уведомления, требовали явиться на прием. Затем судебные приставы сами явились в квартиру вместе со специализированной компанией и соседями. После долгих уговоров хозяйка квартиры открыла дверь. Чтобы вывезти весь мусор понадобилось пять грузовиков, после принудительной уборки дезинфекторы обработали жилье от насекомых и плесени.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Полномочия судебных приставов
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