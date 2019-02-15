На территории храма под Саратовом произошел пожар

В городе Балашове Саратовской области на территории храма в честь апостола Иоанна Богослова на улице Авиаторов произошел пожар.

Пожар начался в 11.25, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Как рассказал "РГ" настоятель храма иеромонах Серафим (Козин), здание самого храма огонь не затронул. "От пожара пострадали хозяйственные постройки вокруг храма", - уточнил священник.

При тушении пожара пострадали двое пожарных. Они доставлены в центральную больницу Балашова, пояснили "Интерфаксу" спасатели.