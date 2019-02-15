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15.02.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии офицеров и сотрудников завода задержали за взяточничество

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии задержаны два работника Ковылкинского электромеханического завода и два сотрудника военного представительства Минобороны РФ. Они подозреваются в получении взятки в 20 миллионов рублей.

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Как сообщил в пятницу Следственный комитет по региону, уголовное дело в отношении фигурантов возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

- По версии следствия, с января 2015-го по сентябрь 2018 года подозреваемые, поддерживающие дружеские отношения, за обеспечение заключения договоров с коммерческими организациями и лоббирование интересов в рамках исполнения обязательств по договорам получили от фактического руководителя этих организаций несколькими частями взятку в размере не менее 20 миллионов рублей, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

Деньги перечислялись на банковскую карту и затем распределялись между членами группы.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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Кроме того, одновременно возбуждено уголовное дело о взятке в отношении еще одного работника Ковылкинского электромеханического завода.  По данным СК, с января 2012 по декабрь 2018 года подозреваемый за аналогичное обеспечение интересов другой коммерческой организации получил от ее представителя несколькими частями взятку в размере не менее 190 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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