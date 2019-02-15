Врачи рассказали о состоянии пожарных, пострадавших при тушении храма

Состояние пожарных, пострадавших при тушении храма в Балашове, оценивается как тяжелое. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.

- Двое пострадавших находятся в районной больнице города Балашова, их состояние оценивается как тяжелое. К оказанию им медицинской помощи подключены специалисты ведущих клиник области. Рассматривается вопрос о транспортировке пострадавших в Саратов силами санавиации, - рассказали в ведомстве.

Напомним, по информации управления МЧС по Саратовской области пожар на территории храма в честь апостола Иоанна Богослова на улице Авиаторов начался сегодня около полудня. Как рассказал "РГ" настоятель прихода иеромонах Серафим (Козин) сам храм от огня не пострадал. Пожар затронул хозяйственные постройки вокруг него.