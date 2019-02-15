Новости

В Березниках произошло задымление на шахте с 221 горняком 20:06
Скелетонистка Никитина заняла первое место на этапе КМ в США 19:51
"Родине" показали уникальное издание из подземелья севастопольской библиотеки 19:46
Барби с протезом и в кресле-коляске появятся в продаже этой осенью 19:45
Из-за гриппа во всех школах Оренбурга начались досрочные каникулы 19:39
"Союзмультфильм" перезапустит "Ну, погоди!" 19:22
Лавров и Маас обсудили урегулирование в Сирии, Украину и "Северный поток 2" 19:14
В Иране допустили связь неудачного запуска спутников с диверсией США 19:12
В Москве арестован директор по инвестициям Baring Vostok 19:09
Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактом в Индии 18:48
Юрий Лоза усмотрел в скандале с Друзем подозрительные факторы 18:45
Мюнхенская конференция проходит под усиленным надзором полиции 18:44
Лавров о встрече с генсеком НАТО: танцевать не собираемся 18:42
Фирма в Норвегии требует от власти 15 млн евро за действия их спецслужб 18:32
В Ингушетии чиновников заподозрили в махинациях на 600 млн рублей 18:31
В Калининградской области появится "цифровой электромонтер" 18:20
Лукашенко обратился к России за кадрами для развития ряда видов спорта 18:19
В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов 17:50
В Мордовии цементный завод оштрафовали за серый снег 17:50
В Беларуси чествовали мастеров аграрной индустрии страны 17:45
Тимошенко обвинили в незаконном обогащении 17:44
Росздравнадзор изъял из обращения популярное средство от кашля 17:41
Ракетоносцы Ту-95МС прошли над восточными морями 17:41
Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи 17:38
Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей со счетом 16:1 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 18:32
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Фирма в Норвегии требует от власти 15 млн евро за действия их спецслужб

Текст: Иван Карташов
Норвежская фирма Ølen Betong Gruppen AS, имеющая свое производство в Мурманской области, в пятницу подала иск против министерства обороны и министерства юстиции Норвегии, требуя от ведомств компенсацию в 15 миллионов евро. Юристы компании утверждают, что из-за неоднократных попыток разведслужб королевства завербовать сотрудников фирмы на территории России, предприятие понесло значительные материальные и имиджевые потери.
Фото: Reuters
Власти Норвегии выслали польского консула за "недипломатичность"

Норвежские спецслужбы пытались склонить руководство фирмы к передаче нужной им информации с территории России. В результате для них был закрыт въезд в страну на 10 лет, из-за чего компания понесла большие убытки, которые оцениваются руководством в 15 миллионов евро. Об этом со ссылкой на телеканал TV2 сообщает РИА Новости.

Ølen Betong - один из крупнейших норвежских производителей бетона и изделий из него. С 2008 года компания вышла на российский рынок, открыв предприятие в Мурманске. На развитие производства в нашей стране фирма потратила 20 миллионов евро.

В мире Европа Норвегия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Путин отметил профессионализм и мужество советских воинов-афганцев
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя