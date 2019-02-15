Фирма в Норвегии требует от власти 15 млн евро за действия их спецслужб

Норвежская фирма Ølen Betong Gruppen AS, имеющая свое производство в Мурманской области, в пятницу подала иск против министерства обороны и министерства юстиции Норвегии, требуя от ведомств компенсацию в 15 миллионов евро. Юристы компании утверждают, что из-за неоднократных попыток разведслужб королевства завербовать сотрудников фирмы на территории России, предприятие понесло значительные материальные и имиджевые потери.

Норвежские спецслужбы пытались склонить руководство фирмы к передаче нужной им информации с территории России. В результате для них был закрыт въезд в страну на 10 лет, из-за чего компания понесла большие убытки, которые оцениваются руководством в 15 миллионов евро. Об этом со ссылкой на телеканал TV2 сообщает РИА Новости.

Ølen Betong - один из крупнейших норвежских производителей бетона и изделий из него. С 2008 года компания вышла на российский рынок, открыв предприятие в Мурманске. На развитие производства в нашей стране фирма потратила 20 миллионов евро.