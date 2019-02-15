При углублении Волхова пропали 10 миллионов рублей

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о растрате при дноуглубительных работах на реке Волхов в Новгородской области и в Ловатском Баре на озере Ильмень.

Как сообщает пресс-служба СКР, сумма растраты составила 10,1 миллиона рублей.

В преступлении обвиняются бывший руководитель администрации “Волго-Балта", а также начальник и инженер новгородского филиала учреждения.

По версии следствия, в 2013 и 2014 годах все трое участвовали в заключении контракта с аффилированной коммерческой организацией. За 10,1 миллионов рублей фирма должна была провести дноуглубительные работы. Но компания ничего не делала, поскольку все работы были произведены новогодским филиалом “Волго-Балта".

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.