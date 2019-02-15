В Петербурге по факту драки двух мам в детсаду возбудили дело

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту конфликта, произошедшего между двумя молодыми женщинами в детском саду на улице Мастерской, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Напомним, инцидент произошел еще 5 февраля, однако заявления в полицию обе участницы конфликта подали позже. Обе пострадавшие обратились с больницу, где у них были диагностированы гематомы и ушибы, а у одной - даже резаные раны головы. Ранее "РГ" сообщала, что ссора могла произойти из-за родительского чата в WhatsApp.

Как уточнили в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Наказание по этой статье определяется в зависимости от тяжести преступления: это может быть и штраф, и исправительные работы сроком до одного года, либо арест до четырех месяцев.

Решение о привлечении к уголовной ответственности принимается только в судебном порядке. В настоящее время проводится расследование.