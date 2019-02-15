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15.02.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге по факту драки двух мам в детсаду возбудили дело

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту конфликта, произошедшего между двумя молодыми женщинами в детском саду на улице Мастерской, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

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Напомним, инцидент произошел еще 5 февраля, однако заявления в полицию обе участницы конфликта подали позже. Обе пострадавшие обратились с больницу, где у них были диагностированы гематомы и ушибы, а у одной - даже резаные раны головы. Ранее "РГ" сообщала, что ссора могла произойти из-за родительского чата в WhatsApp.

Как уточнили в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Наказание по этой статье определяется в зависимости от тяжести преступления: это может быть и штраф, и исправительные работы сроком до одного года, либо арест до четырех месяцев.

Решение о привлечении к уголовной ответственности принимается только в судебном порядке. В настоящее время проводится расследование.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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