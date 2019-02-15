Борис Игнатьев: "Краснодар" имел преимущество по моментам

Известный эксперт, бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил выступление "Краснодара" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского "Байера". Он подчеркнул, что "быки" продемонстрировали достаточно высокий уровень готовности.

Игнатьев отметил, что ему понравилась тактика, избранная тренерским штабом "Краснодара" на эту игру. И, что еще важнее, команда следовала разработанному плану.

"Суть плана заключалась в том, чтобы действовать ситуативно, прессинговать, заставлять соперника ошибаться в выборе следующего хода. Вторая часть плана - отходить назад, отдавать пространство и использовать быстрые убегания в атаку, что они и делали большими силами, - приводит слова Игнатьева "Советский спорт". Мне понравилось, как хозяева оборонялись: была видна хорошая компоновка, закрывали зоны, а в атаке играли агрессивно большой группой футболистов. По качеству созданных моментов у нашего клуба было преимущество".

Встреча между "Краснодаром" и "Байером" завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене 21 февраля.