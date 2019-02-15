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15.02.2019 10:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Борис Игнатьев: "Краснодар" имел преимущество по моментам

Текст: Данила Жиляев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Известный эксперт, бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил выступление "Краснодара" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского "Байера". Он подчеркнул, что "быки" продемонстрировали достаточно высокий уровень готовности.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Игнатьев отметил, что ему понравилась тактика, избранная тренерским штабом "Краснодара" на эту игру. И, что еще важнее, команда следовала разработанному плану.

"Суть плана заключалась в том, чтобы действовать ситуативно, прессинговать, заставлять соперника ошибаться в выборе следующего хода. Вторая часть плана - отходить назад, отдавать пространство и использовать быстрые убегания в атаку, что они и делали большими силами, - приводит слова Игнатьева "Советский спорт". Мне понравилось, как хозяева оборонялись: была видна хорошая компоновка, закрывали зоны, а в атаке играли агрессивно большой группой футболистов. По качеству созданных моментов у нашего клуба было преимущество".

Встреча между "Краснодаром" и "Байером" завершилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене 21 февраля.

Спорт Футбол Лига Европы Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2018/2019
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