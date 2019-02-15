На Дону восстановят памятник казакам-участникам войны с Японией

В Ростовской области началась реставрация памятника донским казакам Верхне-Кундрюченской станицы, которые участвовали в войне с Японией в начале ХХ века. Монумент был построен на добровольные пожертвования.

- В честь выхода станичников на войну всем миром на добровольные пожертвования земляки построили им памятник в Кривой Луке на кургане. Открыли его 6 мая 1906 года с надписью и вылитыми именами на чугунных плитах всех участвовавших в войне казаков, - рассказал "РГ" краевед и организатор восстановления памятника Владимир Косов.

Из 173 фамилий, которые значатся на памятнике, с Дальнего Востока в донские степи не вернулись два человека - урядник Петр Слышкин и Иван Болоцков.

- Спустя годы памятник изрядно обветшал, пошел трещинами. Еще в начале 30-х годов при советской власти он лишился орла. Благодаря местной администрации ежегодно проводится косметический ремонт, но настал момент реставрации. Планируется восстановить первоначальный облик памятника, вернуть орла, отреставрировать надписи и облагородить территорию, - рассказал Владимир Косов.

По предварительным подсчетам, для восстановления монумента потребуется около 300 тысяч рублей. Поэтому, как и сто лет назад казаки приступили к сбору пожертвований.

Справка "РГ"

С началом войны в 1904 году из Ростовской области на фронт в Маньчжурию была направлена 4-я Донская казачья дивизия общей численностью 118 офицеров и 3047 казаков. В дивизию также был включен 3-й Донской казачий артиллерийский дивизион, в котором служили около 600 человек. Отметим, что казачья дивизия после нескольких месяцев боев, в январе 1905 года была направлена в Монголию, где вполне успешно осуществляла защиту русских коммуникаций от диверсионных действий японцев и хунхузов. За период боевых действий в японский плен попал лишь один донской казак Иван Евлашин.