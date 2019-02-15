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15.02.2019 18:13
Проект: В регионах

В Адыгее продолжат развитие системы "Ворлдскиллс"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Кабинетом министров Республики Адыгея.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов, гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Фото: Алексей Гусев
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Совместное взаимодействие будет направлено на выполнение задачи, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития РА по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Данный стандарт обеспечивает взаимодействие власти и бизнеса в вопросах подготовки необходимых специалистов.

В рамках заключенного соглашения в республике будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой отразится текущая и перспективная потребность региона в кадровом обеспечении. Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество и рассматривать возможность совместного участия в реализации комплекса мер, проектов и мероприятий.

Планируется, что до 2024 года пройдут аккредитацию специализированные центры компетенций, будут созданы центры опережающей профессиональной подготовки и площадки проведения демонстрационного экзамена, преподаватели и мастера производственного обучения пройдут курсы повышения квалификации по программам "Ворлдскиллс".

"Мы уже вступили в систему "Ворлдскиллс". Для этого был создан региональный центр движения WSR республики. В конце января в республике прошел IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы". Опыт показывает эффективность программ Ворлдскиллс: растут требования к уровню профессионализма наших выпускников. Такую цель мы ставим в развитии среднего профессионального образования в регионе. Отдельное внимание уделяем образовательным программам, выделению бюджетных мест. Важно синхронизировать деятельность с вузами, средними профессиональными организациями в подготовке кадров по специальностям, которые востребованы экономикой региона", - подчеркнул глава Адыгеи.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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